Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE

Il provvedimento disciplinare di allontanamento dalle lezioni è stato adottato in seguito a una serie di comportamenti scorretti riscontrati negli studenti, che hanno portato alla sospensione temporanea. La normativa, prevista dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 8 agosto 2025, stabilisce le strutture dedicate all’accoglienza degli studenti durante il periodo di allontanamento. Ogni regione ha predisposto spazi appositi per garantire un ambiente sicuro e controllato. Le scuole stanno organizzando le procedure per applicare queste disposizioni.

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".