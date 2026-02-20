La rassegna Santucce Storm ha preso il via, dando il via alla dodicesima edizione del Premio Letterario Santucce Storm Festival. Quest’anno, gli organizzatori hanno deciso di ampliare le categorie in gara, coinvolgendo anche giovani autori emergenti. La manifestazione si svolge nel centro storico di Castiglione, attirando ogni anno numerosi partecipanti da tutta la regione. Le iscrizioni sono aperte fino alla fine di aprile, mentre la cerimonia di premiazione si terrà a luglio. La città si prepara a vivere un’altra grande festa della letteratura.

È ufficialmente partito il percorso che condurrà alla XIIª edizione del Premio Letterario Santucce Storm Festival, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale castiglionese e atteso da appassionati di scrittura, lettura e promozione letteraria. Un primo passaggio formale si è compiuto nel Consiglio Comunale del 17 febbraio, quando è stata approvata all’unanimità la nomina dei tre membri della giuria designati dai gruppi consiliari: Simonetta Ciappi, Giulia Bennati e Paolo Domenichelli, che entrano così a far parte dell’edizione 2026. La giuria risulta quindi composta da sei membri, espressione del mondo scolastico, culturale e istituzionale del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santucce Storm. Tutte le novità della rassegna

Verso il Santucce Storm Festival 2026Il Premio Letterario Santuccce Storm Festival ha dato il via alla sua dodicesima edizione a Arezzo, il 19 febbraio 2026.

L'orale obbligatorio e le materie: tutte le novità della Maturità 2026È ufficiale: da quest’anno, durante l’esame di Maturità, ci saranno alcune novità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.