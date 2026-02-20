Il 20 febbraio si ricordano i Santi Giacinta e Francisco Marto, i due bambini di Fatima che videro la Madonna. La causa della loro beatificazione risale agli eventi miracolosi legati alle apparizioni del 1917. Nonostante la giovane età, i fratelli si impegnarono a diffondere il messaggio della pace e della preghiera. La loro storia ha attirato l'attenzione di molti fedeli, che visitano ancora oggi il santuario dedicato a Fatima. La loro testimonianza continua a ispirare credenti e pellegrini da tutto il mondo.

I Santi Giacinta e Francisco Marto sono i piccoli fratelli, veggenti delle apparizioni della Madonna di Fatima. Hanno mostrato al mondo la loro fede semplice e grande. La Chiesa celebra oggi. 20 febbraio, la memoria liturgica dei due pastorelli che il 13 maggio 1917, insieme alla cugina Lucia dos Santos, videro per la prima volta la Madonna, i Santi Giacinta e Francisco Marto. Questi due santi sono i primi bambini non martiri ad esser stati canonizzati accomunati dal legame familiare e soprattutto dalle virtù eroiche con cui corrisposero alle grazie ricevute in seguito alle famose apparizioni. “Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà inviarvi, in atto di riparazione per i peccati da cui Lui è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?” fu la domanda che la Madonna fece loro e la risposta fu: “Sì, lo vogliamo“. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Santo di oggi 20 febbraio: Santi Giacinta e Francisco Marto, i veggenti di Fatima

Almanacco | Venerdì 20 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl 20 febbraio si ricorda un evento storico legato alla scoperta di un nuovo metodo di produzione industriale.

Oggi 12 febbraio, Santi Martiri di Abitene: testimoniano con la vita l’importanza della MessaOggi si ricorda la festa dei Santi Martiri di Abitene, che nel III secolo hanno scelto di morire piuttosto che rinunciare alla Messa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.