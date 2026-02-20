Santarcangelo | 300mila euro per cimiteri più accessibili e 72 nuovi
A Santarcangelo, il Comune ha deciso di investire oltre 300mila euro per migliorare i cimiteri, motivato dalla crescente richiesta di spazi più accessibili. La decisione arriva dopo diverse segnalazioni di cittadini che trovano difficile visitare le tombe. I fondi serviranno a creare percorsi più sicuri e a rinnovare le aree di sepoltura, con l’aggiunta di 72 nuove tombe. Grazie a questa spesa, il Comune mira a rendere i cimiteri più accoglienti e più facili da raggiungere per tutti. Ora si lavora per avviare i lavori entro l’anno.
Santarcangelo Riqualifica i Suoi Cimiteri: Un Investimento di Oltre 300mila Euro per Memoria e Accessibilità. Santarcangelo di Romagna ha concluso e sta portando avanti un piano di riqualificazione dei propri cimiteri, stanziando oltre 300mila euro per interventi di manutenzione e miglioramento della fruibilità. L’iniziativa mira a risolvere problematiche strutturali, eliminare barriere architettoniche e offrire spazi più dignitosi e sicuri per i cittadini in momenti di ricordo e commemorazione. Il progetto coinvolge sia il cimitero centrale che quelli delle frazioni, con un’attenzione particolare alle esigenze specifiche di ogni comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Dati personali facilmente accessibili, sanzione da 300mila euro per Aimag
Leggi anche: Santarcangelo investe e allarga i suoi cimiteriVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Santarcangelo, oltre 300.000 euro per la riqualificazione dei cimiteri: tutti gli interventiUn maxi intervento da oltre 300mila euro per i cimiteri di Santarcangelo: a tanto ammontano gli interventi appena ultimati, in itinere e di prossima realizzazione al cimitero centrale e a quelli di ... altarimini.it
Santarcangelo, oltre 2 milioni di euro per la Cittadella dello SportIn Consiglio Comunale a Santarcangelo l’assessore a Bilancio e Tributi, Gianni Giambi, ha presentato la variazione al bilancio di previsione 2026/2028 con l’applicazione di parte dell’avanzo vincolato ... msn.com
TELEVISIONE - Elisa Isoardi porta Santarcangelo su Rai 1, le telecamere di “Bar Centrale” arrivano in città QUI l'articolo: https://cityne.ws/QKsty - facebook.com facebook