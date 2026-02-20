Santarcangelo | 300mila euro per cimiteri più accessibili e 72 nuovi

A Santarcangelo, il Comune ha deciso di investire oltre 300mila euro per migliorare i cimiteri, motivato dalla crescente richiesta di spazi più accessibili. La decisione arriva dopo diverse segnalazioni di cittadini che trovano difficile visitare le tombe. I fondi serviranno a creare percorsi più sicuri e a rinnovare le aree di sepoltura, con l’aggiunta di 72 nuove tombe. Grazie a questa spesa, il Comune mira a rendere i cimiteri più accoglienti e più facili da raggiungere per tutti. Ora si lavora per avviare i lavori entro l’anno.

Santarcangelo Riqualifica i Suoi Cimiteri: Un Investimento di Oltre 300mila Euro per Memoria e Accessibilità. Santarcangelo di Romagna ha concluso e sta portando avanti un piano di riqualificazione dei propri cimiteri, stanziando oltre 300mila euro per interventi di manutenzione e miglioramento della fruibilità. L’iniziativa mira a risolvere problematiche strutturali, eliminare barriere architettoniche e offrire spazi più dignitosi e sicuri per i cittadini in momenti di ricordo e commemorazione. Il progetto coinvolge sia il cimitero centrale che quelli delle frazioni, con un’attenzione particolare alle esigenze specifiche di ogni comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

