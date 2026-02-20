Santachiara presenta l' album Minimarket in concerto all' Auditorium Novecento

Santachiara presenta il suo nuovo album “Minimarket” in concerto all’Auditorium Novecento di Napoli, pochi giorni dopo l’uscita ufficiale. La causa è il lancio del terzo disco in studio, che raccoglie brani freschi e originali. Sul palco, l’artista mostra i nuovi pezzi in versione elettrica, accompagnato dalla sua band completa. Il concerto attira molti fan desiderosi di ascoltare dal vivo le canzoni del disco, pubblicato da SuoniVisioni Records con il supporto di SIAE - Per Chi. L’evento si svolge questa sera, offrendo un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

