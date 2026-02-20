Santachiara presenta l’album Minimarket in concerto all’Auditorium Novecento di Napoli

Santachiara ha portato dal vivo le canzoni del suo nuovo album “Minimarket” all’Auditorium Novecento di Napoli. La scelta di esibirsi in questa location nasce dalla volontà di avvicinare il pubblico alle proprie radici musicali. Durante il concerto, ha interpretato pezzi che raccontano storie di vita quotidiana e incontri casuali. L’artista ha coinvolto il pubblico con un’energia sincera e spontanea, riempiendo l’auditorium di un’atmosfera intima e vibrante.

Una settimana dopo l'uscita del suo terzo lavoro in studio, SANTACHIARA sale sul palco dell'Auditorium Novecento di Napoli (Via Enrico De Marinis, 4) per presentare dal vivo, in versione elettrica e con la sua full band, i brani di "Minimarket" pubblicato dalla label SuoniVisioni records con il supporto di SIAE - Per Chi Crea.. L'appuntamento è per domenica 22 febbraio per un nuovo concerto della rassegna live Concer.tiny, in collaborazione con la webzine Il Brano Consigliato. Il palco dello storico club partenopeo vedrà l'artista esibirsi in una formazione completa, dando nuova luce e potenza ai brani del disco.