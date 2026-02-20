Santa Sofia celebra la vulnerabilità come forza collettiva | torna Un problema del genere
È in partenza la terza edizione della rassegna "Un problema del genere", organizzata e promossa dal Comune di Santa Sofia e in programma per marzo. Tema di questa edizione è quello della vulnerabilità, intesa come condizione esistenziale condivisa, universale e collettiva, che si spinge oltre le dinamiche di genere e che contraddistingue l’essere umano nella sua complessità di azioni, progetti e relazioni. La vulnerabilità è intesa come modalità di approccio alla vita per immergersi nel flusso delle cose, esponendosi costantemente all’altro e alla società. In particolare, “vulnerabilità plurale” perché è nella pluralità delle sue accezioni che la parola trova il suo senso più profondo: non è solo percepita come “vulnus”, ferita e sofferenza sia fisica che emotiva, ma anche come passione, sensibilità, autocoscienza dei propri limiti, ricerca costante di equilibrio.🔗 Leggi su Forlitoday.it
