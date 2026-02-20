Sanremo | Mercato annonario si rinnova ok a cibo e bevande Stop

Il Comune di Sanremo ha approvato il nuovo regolamento per il mercato annonario, eliminando le restrizioni su cibo e bevande. La decisione nasce dalla richiesta di ambulanti e cittadini, che chiedevano maggiore libertà e spazio per le attività commerciali. Il sindaco Mager ha ribadito che la gestione pubblica continuerà a garantire ordine e qualità. La rinnovata struttura sarà pronta già nelle prossime settimane, offrendo un’area più vivace e accessibile.

Sanremo: Approvato il Nuovo Regolamento per Mercati e Fiere, il Sindaco Mager Ribadisce l'Impegno per la Gestione Pubblica. Il consiglio comunale di Sanremo ha approvato una nuova normativa per la gestione di mercati e fiere, con un specifico sul mercato annonario di piazza Eroi. La decisione, giunta al termine di un acceso dibattito, mira a modernizzare l'offerta commerciale e a garantire la sostenibilità del mercato, escludendo esplicitamente la privatizzazione della struttura. Il sindaco Alessandro Mager ha sottolineato l'importanza di preservare il ruolo pubblico del mercato per la comunità.