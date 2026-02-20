Sanremo d’antan

Sanremo d’antan è tornato alla ribalta dopo che un vecchio filmato ha mostrato scene del festival di alcuni decenni fa, facendo emergere come si divertivano artisti e pubblico senza troppi fronzoli. La differenza con oggi sta nella semplicità degli spettacoli, spesso più spontanei e meno programmati. La curiosità si accende pensando a come si svolgeva il festival senza le tecnologie di oggi e senza le polemiche che spesso accompagnano le edizioni recenti. La prossima settimana, il pubblico si prepara a un mix di musica, comicità e tensioni.

Allora, lo sappiamo, la settimana prossima farete già una indigestione di canzoni, canzonette, sketch, polemiche, ospitate di personaggi di tutti i tipi. Però se proprio non potete attendere fino a martedì quando si darà il via all'edizione 2026 e se siete proprio, ma proprio, appassionati di tutto ciò che gravita attorno al Festival più importante della tv, ecco che da oggi RaiPlay, attingendo dall'immenso repertorio di Rai Teche, vi propone l'antologia Linea a Sanremo. Collegandovi alla piattaforma della tv pubblica vi potrete fare una scorpacciata di retroscena, pronostici, curiosità, incursioni nel «dietro le quinte» delle edizioni passate del Festival. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sanremo d’antan Leggi anche: Napoli in festa: il Carnevale 2026 tra mestieri d’antan, sogni d’infanzia e un pizzico di magia popolare. Leggi anche: Come vestirsi in stile neo-borghese? L'eleganza d'antan, posata ma reale, è la protagonista del guardaroba dell'inverno Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanremo d’antan; Il Festival delle cantonate, ovvero: tutti i miei (bellissimi) sbagli; In tv non si butta via niente: la Rai pensa a resuscitare Stranamore la domenica e riscopre la modernità più comoda, quella già pronta in archivio. Sanremo d’antanCollegandovi alla piattaforma della tv pubblica vi potrete fare una scorpacciata di retroscena, pronostici, curiosità ... ilgiornale.it LA 120^ COPPA MILANO-SANREMO TORNA AL PERCORSO ORIGINARIO Le eccellenze del territorio ligure, presentate alla Borsa Internazionale del Turismo. SANREMO- Il 2026 segna un traguardo storico per la Coppa Milano-Sanremo, la corsa automobil - facebook.com facebook