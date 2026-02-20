Sanremo 2027 Sergio smentisce | Nessun annuncio Fiorello mi ha tirato in una gag incomprensibile

Roberto Sergio, direttore generale della Rai, ha chiarito di non aver mai annunciato Stefano De Martino come conduttore di Sanremo 2027. La confusione nasce da una battuta di Fiorello, considerata da Sergio come una gag senza senso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sull’evento, e Sergio ha precisato che si tratta di un fraintendimento. La questione resta aperta mentre si attendono novità ufficiali per il festival del prossimo anno.