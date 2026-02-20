Sanremo 2027 a Stefano De Martino | è ufficiale | VIDEO

Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027. La decisione è stata annunciata da Roberto Sergio, che ha confermato il ruolo del ballerino e showman in questa edizione. La scelta è arrivata dopo settimane di rumors e discussioni tra gli addetti ai lavori. De Martino, noto per la sua versatilità, si prepara a presentare il festival con un team di artisti e scenografie innovative. La conferma ufficiale è arrivata attraverso un video divulgato sui social.

Da Fiorello Roberto Sergio conferma che il festival di Sanremo 2027 verrà affidato a Stefano De Martino che è ufficialmente il volto di punta Rai Dagospia lo aveva annunciato qualche giorno fa ma adesso è arrivata la conferma: il festival di Sanremo 2027 verrà affidato a Stefano De Martino. A confermarlo il direttore generale Rai Roberto Sergio in chiamata con Fiorello. Durante La Pennicanza Fiorello ha chiamato al telefono il dg Rai e in maniera frettolosa ha confermato la storia secondo cui sarà l'ex ballerino a prendere in mano le redini del festival. Di lui si parlava già due anni fa, dopo Amadeus, ma forse il conduttore ancora aveva troppa poca esperienza per ricoprire questo ruolo così importante.