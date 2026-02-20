Sanremo 2026 via Morgan dalla serata delle cover
Morgan non parteciperà alla serata delle cover di Sanremo 2026, causa esclusione decisa dagli organizzatori. La sua assenza si aggiunge alle recenti polemiche tra artisti e giuria, che hanno suscitato molte discussioni. La sua presenza era molto attesa, soprattutto per le sue interpretazioni originali. La decisione ha suscitato alcune reazioni tra gli appassionati, che si chiedono cosa possa aver influenzato questa scelta. L'evento si svolgerà senza di lui, lasciando spazio ad altri interpreti.
Da “dov’è Bugo?” a “dov’è Morgan?” il passo non è stato poi così lungo. L’ex leader dei Bluvertigo, atteso quest’anno al Festival di Sanremo nella serata delle cover, non ci sarà. Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover fa sapere in una nota l’ufficio stampa di Chiello. Quale sia il motivo della dipartita di Morgan da Sanremo non è dato sapere; sappiamo, però, che nel giorni scorsi era al Teatro Ariston. Durante la performance sulle note di Mi sono innamorato di te, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Sanremo 2026 La Serata delle Cover
