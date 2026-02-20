Sanremo 2026 tutto quel che c’è da sapere | ospiti gara votazioni

Sanremo 2026 si terrà dal 24 febbraio, quando si svolgerà la prima serata, che sarà dedicata principalmente ai concerti. La gara vedrà la partecipazione di trenta Big, scelti da Carlo Conti, pronti a esibirsi sul palco dell’Ariston. La serata sarà trasmessa in diretta e coinvolgerà anche ospiti speciali, tra cui artisti italiani e internazionali. Le votazioni saranno effettuate da una giuria mista e dal pubblico a casa. Gli appassionati attendono con interesse le performance di quest’anno.

Martedì 24 febbraio, la prima serata del Festival, sarà quasi completamente occupata dalla musica. sul lalco dell'Ariston presenteranno i loro brani tutti e trenta i Big selezionati da Carlo Conti (i nostri giudizi dopo l'ascolto in anteprima ). Alla fine delle esibizioni voterà la giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Alla conduzione Carlo Conti con Laura Pausini, insieme all'attore turco Can Yaman (Sandokan). Superospite musicale della serata è Tiziano Ferro a 25 anni da Xdono, il suo primo grande successo. Previsto anche il collegamento con Max Pezzali che canterà a bordo della nave ormeggiata al largo di Sanremo.