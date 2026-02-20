Sanremo 2026 sul palco assisteremo a una proposta di matrimonio

Durante la serata di Sanremo 2026, un protagonista ha deciso di chiedere la mano della sua partner davanti a migliaia di persone. La richiesta è avvenuta durante un momento speciale dello spettacolo, sorprendendo il pubblico e i presenti in sala. La coppia si è conosciuta proprio al festival, e questa proposta rappresenta un passo importante per il loro futuro. La scena ha attirato l’attenzione di molti spettatori e appassionati di musica.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse, sul palco del Festival di Sanremo 2026 assisteremo a una proposta di matrimonio. Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è iniziato. Mancano ormai solo una manciata di ore alla prima serata della kermesse musicale e tutto inizia ad essere pronto per la nuova edizione. Martedì 24 finalmente i 30 Big saliranno sul palco dell'Ariston e presenteranno per la prima volta i loro brani. In attesa di scoprire cosa accadrà e quali emozioni ci attendono, in queste ore in rete si è fatto largo un gossip che ha acceso la curiosità del web. Stando a quanto ha rivelato Deianira Marzano infatti nel corso di una delle serate del Festival assisteremo a una proposta di matrimonio in diretta.