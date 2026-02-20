Sanremo 2026 Renga | Sarà Festival della consapevolezza

Francesco Renga ha annunciato che il Festival di Sanremo 2026 sarà dedicato alla consapevolezza, spiegando che il suo brano “Il meglio di me” non è una semplice canzone d’amore. Renga spiega che il pezzo affronta temi più profondi, come le sfide personali e la crescita interiore. La scelta di dedicare il festival a questo tema nasce dalla volontà di sensibilizzare il pubblico su questioni importanti. Il cantante aggiunge che porterà un messaggio di riflessione e speranza, pronto a condividere il suo punto di vista.

Non chiamatela, o meglio sminuitela, la solita canzone d'amore "perché non lo è". Francesco Renga chiarisce subito quale sia il senso de 'Il meglio di me', con cui parteciperà da veterano al prossimo Festival di Sanremo. Protagonista del testo, spiega, "è un uomo maturo che parla di cose per lui importanti che forse sta riuscendo a risolvere. È un tema molto importante, ci ho lavorato tanto e non volevo sbagliare le parole. Parla di una cosa semplice e, nello stesso tempo, rivoluzionaria: viviamo in un'epoca in cui le persone rischiano di nascondere quello che non funziona, le fragilità e le paure.