Sanremo 2026 Pucci riceve il Tapiro da ‘Striscia la Notizia’ | Sono di destra non fascista

Andrea Pucci, noto comico di destra, ha ricevuto il Tapiro d’Oro da ‘Striscia la Notizia’ dopo aver rinunciato alla conduzione di Sanremo 2026. La decisione è arrivata in seguito alle polemiche sui social, dove ha subito critiche per le sue posizioni politiche. Pucci ha spiegato di essere di destra ma non fascista, sottolineando di voler semplicemente esprimere le proprie opinioni senza essere associato a ideologie estremiste. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.
Andrea Pucci, il comico che nelle ultime settimane è finito nella bufera per aver rinunciato alla co-conduzione della terza serata del prossimo Festival di Sanremo dopo le polemiche e gli attacchi ricevuti via social, ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. A consegnarglielo il solito Valerio Staffelli, che lo ha raggiunto a Milano. “Chiedo io a e che cosa è successo”, ha detto Pucci all’inviato di Striscia in riferimento agli avvenimenti delle ultime settimane. “ La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire. Ti rendi conto, dopo trent’anni?”. Staffelli lo ha incalzato, ricordandogli le sue simpatie politiche e la croce celtica con cui era stato avvistato allo stadio di San Siro durante un derby tra Milan e Inter, di cui il comico è tifoso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
