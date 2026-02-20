Sanremo 2026 | il direttore friulano Brun tra palco e produzione

Enrico Brun, direttore d’orchestra friulano, ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 dopo aver ottenuto il ruolo di accompagnatore di Mara Sattei ed Enrico Nigiotti. La sua scelta di salire sul palco dell’Ariston nasce dalla voglia di portare la sua musica in una delle più importanti manifestazioni italiane. Brun si prepara a dirigere le esibizioni, portando con sé un bagaglio di esperienze musicali. La sua presenza si farà notare durante la kermesse.

Enrico Brun, dal Friuli al palco dell'Ariston: il direttore d'orchestra che affiancherà Mara Sattei e Enrico Nigiotti a Sanremo 2026. Il maestro Enrico Brun, originario di San Vito al Tagliamento, sarà tra i direttori d'orchestra del Festival di Sanremo 2026, affiancando Mara Sattei e Enrico Nigiotti. La sua presenza si distingue non solo per la direzione musicale, ma anche per il suo ruolo di produttore nel brano di Sattei, segnando un contributo significativo alla kermesse canora. Un riconoscimento importante per un talento in crescita e per la scena musicale del Friuli Venezia Giulia. Un talento emergente nel panorama musicale italiano.

