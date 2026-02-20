Sanremo 2026 Eddie Brock svela la sua squadra al FantaSanremo | Io capitano perché megalomane
Eddie Brock ha annunciato la sua squadra al FantaSanremo, spiegando di essere il capitano perché si considera un leader ambizioso. Durante un incontro con i giornalisti a Roma, ha scherzato sul suo ruolo, dicendo che la sua natura megalomane lo spinge a prendersi questa responsabilità. Brock ha anche rivelato alcuni dettagli sulle scelte dei partecipanti e ha mostrato entusiasmo per la competizione. La presentazione si è conclusa con un sorriso, lasciando aperta la curiosità sui prossimi sviluppi.
Siparietto di Eddie Brock con i giornalisti, durante l’incontro con la stampa a Roma a pochi giorni dall’inizio del Festival. Il cantante ha svelato ai cronisti presenti la sua squadra del ‘ FantaSanremo ’, di cui si è detto grande esperto. Nome del team ‘Sono proprio Eddie’, il cui capitano è, ovviamente, lui stesso. “Io sono megalomane e mi sono messo capitano”, dice scherzando l’artista, che poi elenca gli altri partecipanti: Leo Gassman, Bambole di pezza, LDA e Aka 7even, Michele Bravi e Elettra Lamborghini e Samurai J. “Come li ho scelti? Io perché sono io – risponde Eddie citando ironicamente il Marchese del Grillo – LDA è Aka 7even lo hanno detto e mi sono fidato.🔗 Leggi su Lapresse.it
