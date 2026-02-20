Eddie Brock, cantante in gara a Sanremo 2026, spiega perché non pensa di partecipare all’Eurovision. Durante un’intervista a LaPresse, afferma che, anche in caso di vittoria, non sarebbe il momento né per motivi professionali né umani. Brock sottolinea che il suo impegno principale rimane il Festival di Sanremo, e non si sente pronto a confrontarsi con il grande pubblico internazionale in un evento così diverso. La sua posizione attira attenzione tra i fan, che aspettano di vederlo sul palco del Festival.

Il cantante Eddie Brock, in gara al prossimo Festival di Sanremo, in un’intervista negli studi di LaPresse, parla della sua eventuale partecipazione all’ Eurovision in caso di vittoria: “Ti rispondo da due prospettive: una è lavorativa. Io sto facendo l’esordio praticamente qui e sinceramente non è il momento della mia carriera. Non sono abituato a grandi palchi e a vedere il grande pubblico. Vorrei prima fare i miei concerti, anche perché se io ora vado all’Eurovision e mi rapporto a tutta l’Europa, ma per ora ho fatto concerti con 300-350 persone, poi c’è un salto troppo grande e sarebbe bruciare le tappe in maniera un po’ troppo repentina”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Eddie Brock: "Eurovision? Non è il momento né professionale né umano"

Leggi anche: Canzoni Sanremo 2026, “Avvoltoi” di Eddie Brock

Leggi anche: Chi è Eddie Brock, il cantautore e operatore turistico di Roma a Sanremo 2026

Enrico Nigiotti: Sanremo 2026, Olly “come fratelli” e Eurovision “non ci ho pensato” - Intervista

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.