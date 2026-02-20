Sanremo 2026 ecco i protagonisti del Festival Ospiti e co conduttori | tutte le FOTO

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e porta con sé un cast ricco di ospiti e co-conduttori. La kermesse, che si aprirà il 24 febbraio, vedrà protagonisti artisti italiani e internazionali, pronti a esibirsi sul palco dell’Ariston. Tra le novità di quest’anno, ci sono anche alcuni volti emergenti e grandi nomi già noti al pubblico. Le prime immagini dei partecipanti sono già circolate sui social, creando grande attesa tra gli appassionati.

Il 76esimo Festival di Sanremo, che si apre martedì 24 febbraio, sarà uno dei più ricchi di sempre per presenze artistiche. Oltre ai trenta cantanti in gara, infatti, il direttore artistico Carlo Conti sarà infatti affiancato da un numero incredibile di co conduttori e ospiti. Da Laura Pausini, che insieme al conduttore toscano sarà la padrona di casa della kermesse, a Max Pezzali; da Achille Lauro, ormai habitué del Festival, al ritorno sul palco dei Pooh, tutti sono pronti a dar vita ad un "affollatissimo" Sanremo. C'è poi particolare attesa per tre nomi – Claudio Santamaria, Francesca Fagnani e Belen – che saliranno sul palco dell'Ariston per esibirsi in una veste per loro inedita.