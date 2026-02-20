Sanremo 2026 chi veste gli artisti in gara? Cosa sappiamo sui look

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e l’attenzione si concentra sui look degli artisti in gara. La scelta degli stilisti e i costumi sono al centro delle discussioni tra fan e addetti ai lavori. Le anteprime sui vestiti dei cantanti mostrano dettagli curati e colori vivaci, alimentando l’attesa tra il pubblico. Gli outfit, spesso sorprendenti, riflettono le personalità degli artisti e le tendenze del momento. La prima esibizione ufficiale si avvicina rapidamente.

È quasi il momento: dopo una lunga — e sofferta — attesa, che ha inevitabilmente contribuito a gonfiare le già altissime aspettative, il Festival di Sanremo 2026 sta per iniziare. La kermesse si terrà da martedì 24 fino a sabato 28 febbraio, per un totale di cinque serate magiche, come di consueto, da vivere nel segno della musica. Ma anche del glamour: se è vero che il focus è tutto per le nuove canzoni dei nostri artisti del cuore in gara, sono anche i loro look ad avere un ruolo fondamentale. Una cornice, una forma di linguaggio non verbale, che rende l'esibizione davvero completa e persino più emozionante.