Sanità nuova legge regionale in arrivo per disciplinare l’urgenza

La regione ha approvato una nuova legge per regolamentare gli interventi sanitari di urgenza. Il provvedimento nasce dalla crescente richiesta di risposte rapide durante le emergenze mediche. Questa normativa mira a definire le procedure e i tempi di intervento, garantendo maggiore efficienza nei soccorsi. In particolare, stabilisce le modalità di coordinamento tra le strutture sanitarie e il personale di emergenza. La legge entrerà in vigore nei prossimi mesi e cambierà il modo in cui si gestiscono le situazioni critiche.

Una nuova legge regionale in arrivo per disciplinare gli interventi di urgenza e di emergenza di carattere sanitario. E’ quanto è emerso l’altro giorno durante l’incontro che si è tenuto tra il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli e il capogruppo della lista civica di opposizione aMARE Gabicce, Michele Bencivenga. Il consigliere è stato ricevuto dal Governatore in seguito alla sua richiesta d’incontro per portare all’attenzione della Regione le criticità del territorio soprattutto in merito ai temi della sanità, in particolare per quanto riguarda i servizi di emergenza e di urgenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sanità, nuova legge regionale in arrivo per disciplinare l’urgenza" Misure urgenti in arrivo: nuovi provvedimenti per sanità e turismo balneare nel prossimo decreto leggeIl governo italiano si appresta a varare un nuovo decreto legge entro fine febbraio. Legge regionale sul turismo. Confesercenti: "Fase nuova per gli affitti brevi"La recente decisione della Corte costituzionale di respingere il ricorso del Governo sulla legge regionale sul turismo segna un nuovo inizio per il settore degli affitti brevi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanità, nuova legge regionale in arrivo per disciplinare l’urgenza; Gli obiettivi per il 2026 della Regione Piemonte; Aou, una riforma attesa da 25 anni. Ecco la bozza di nuovo Protocollo nazionale per salvare l’integrazione tra Università e Ssn; La visione della sanità alla rovescia secondo la maggioranza consigliare lombarda. Sanità in Calabria, sindacato contro la riforma della Regione: non funziona, la gestione del 118 non ha migliorato alcunchéIl sindacato Nursing Up pur essendo favorevole, in linea di principio, alla riforma del SSR, di cui alla L.R. n. 32/2021 (Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale calabrese denomina ... strettoweb.com Consiglio regionale convocato per il 10 febbraio: all’ordine del giorno agricoltura, sanità, infrastrutture e nuove leggi regionaliCAMPOBASSO - Il Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante ha convocato per martedì 10 febbraio, con inizio dei lavori alle ore 10 ... molisenetwork.net Pubblica illuminazione nella nuova piazza in zona Madonna della Sanità, l’Amministrazione rassicura i cittadini sulla riaccensione - facebook.com facebook