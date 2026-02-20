Sanità ecco le nuove tecniche per il trattamento delle valvulopatie

Le nuove tecniche di imaging avanzate stanno rivoluzionando il trattamento delle valvulopatie. Questi metodi permettono ai medici di diagnosticare con maggiore precisione le patologie cardiache e scegliere le terapie più efficaci. L’utilizzo di team multidisciplinari, chiamati Heart team, diventa essenziale per pianificare le operazioni. Ora si lavora anche per garantire un accesso più equo alle cure specialistiche in tutto il Paese. Le novità cambiano il modo di affrontare le patologie valvolari.

Nuove linee guida per il trattamento delle valvulopatie, impatto sempre crescente delle tecniche di imaging avanzate, valore dell’Heart team e accesso equo alle cure. È stato tutto questo il convegno nazionale “Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging nel cardiopatico” appena conclusosi a Palermo presso il Marina Convention Center con provider e segreteria organizzativa a cura di Biba Group. “Un argomento di grande attualità e la larga presenza di pubblico lo ha testimoniato, soprattutto la larga presenza di giovani. - commenta il direttore dell’UOC di Cardiologia dell’ospedale Cervello di Palermo, Vincenzo Polizzi, nonché tra i responsabili scientifici dell’evento - Il messaggio fondamentale è quello che la valvulopatia vada vissuta con integrazione multidisciplinare e che l’accesso alla cura debba essere garantito a tutti i pazienti, ovunque essi si trovino”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Palermo, cuore dell’innovazione: nuove linee guida e imaging avanzato per le valvulopatie al centro del convegno Siecvi.

Leggi anche: Nuove linee guida per il trattamento delle polmoniti presentate al congresso nazionale di pneumologia

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.