La Sangiustese affronta il derby contro il Montegranaro, un match carico di emozioni. La causa di questa tensione nasce dal recente successo del Montegranaro contro la capolista, un risultato che ha rafforzato la fiducia della squadra. La partita si svolge in un clima di grande attesa, con i tifosi pronti a sostenere entrambe le squadre. Il tecnico Marco Sansovini sottolinea l'importanza di questa sfida per la squadra, che cerca di mantenere alta la concentrazione. La gara si gioca sabato pomeriggio al campo di Montegranaro.

La Sangiustese è attesa dal derby con il Montegranaro che non è una partita come le altre. "Si tratta – spiega Marco Sansovini, tecnico della Sangiustese – di una gara molto sentita dalle proprietà, ci attende un avversario che ha ottenuto un risultato importantissimo sul campo della capolista ed è arrivato dopo il cambio di guida tecnica affidata a un giocatore della rosa". I rossoblù sono attesi da un avversario di valore. "È una formazione con elementi rapidi davanti, di qualità e di gamba in mezzo al campo e dietro hanno giovani interessanti. Il valore del Montegranaro è dato dalla vittoria a Fermo e soprattutto dal modo come è arrivata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangiustese. "A Montegranaro un derby sentito»

Leggi anche: Fermana e Montegranaro guardano al derby

Leggi anche: Sutor Montegranaro trionfa nel Derby Marchigiano: 47-70 e vetta condivisa in Serie C Unica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.