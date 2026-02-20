San Giovanni Teatino nasce il Tavolo permanente per la sensibilizzazione e il benessere sociale

A San Giovanni Teatino, si è svolta l’insediata del nuovo Tavolo permanente dedicato alla sensibilizzazione e al benessere sociale, creato dall’amministrazione per affrontare le crescenti fragilità nella comunità. La riunione si è tenuta nella sede comunale, con l’obiettivo di coordinare iniziative concrete a sostegno delle persone più vulnerabili. L’organismo si occuperà di promuovere progetti e attività sul territorio per migliorare la qualità della vita. La prima assemblea si è conclusa con l’approvazione delle linee guida.

L’istituzione del Tavolo nasce con l’obiettivo di creare una vera e propria “cabina di regia della resilienza”, capace di mettere a sistema competenze istituzionali, educative, legali e di pubblica sicurezza Si è tenuta nei giorni scorsi, nella sede comunale, la seduta di insediamento del Tavolo permanente per la sensibilizzazione e il benessere sociale, organismo strategico voluto dall’amministrazione per rispondere alle nuove fragilità del territorio. All’incontro, promosso dall’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Simona Cinosi, dal sindaco Giorgio Di Clemente, dal vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Ezio Chiacchiaretta e dal consigliere regionale Luciano Marinucci, ha partecipato una rappresentanza eterogenea delle istituzioni locali.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Regione Calabria e Unindustria: nasce il tavolo permanente per lo sviluppo del turismoNei giorni scorsi, Regione Calabria e Unindustria Calabria hanno avviato un tavolo permanente per discutere del futuro del turismo nella regione.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.