San Giorgio La Molara Gagliardi e Zenca Forza Italia | SP60 abbandonata basta inerzia della Provincia

San Giorgio La Molara, Gagliardi e Zenca di Forza Italia puntano il dito contro la Provincia per l’abbandono della SP60 nel Fortore. La strada presenta molte buche e tratti di asfalto saltato, creando problemi a chi percorre la zona e ostacolando i mezzi di soccorso. I consiglieri chiedono un intervento immediato per riparare i danni e mettere in sicurezza la strada. La situazione si è aggravata negli ultimi mesi, rendendo necessarie azioni rapide per evitare incidenti. La questione rimane aperta senza risposte concrete.

Consiglieri di Forza Italia denunciano il degrado della SP60 nel Fortore: buche, asfalto saltato e rischi per cittadini e mezzi di soccorso chiedono interventi urgenti. I consiglieri comunali di Forza Italia di San Giorgio La Molara, Michele Gagliardi e Giorgio Zenca, denunciano con fermezza il grave stato di degrado in cui versa la Strada Provinciale 60. L’arteria rappresenta un collegamento fondamentale per il comprensorio del Fortore: unisce la Strada Statale 90 bis alla Strada Statale 369 ed è strategica per cittadini, pendolari, aziende e mezzi di soccorso. “Attualmente – dichiarano Gagliardi e Zenca – la SP60 si presenta in condizioni critiche, con asfalto dissestato, buche profonde, tratti in cui il manto stradale è completamente saltato e un livello di sicurezza complessivamente insufficiente.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

