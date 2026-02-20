San Donato Carnevale inclusivo | sfilata dj set e festa aperta

San Donato di Lecce ha deciso di organizzare un Carnevale più accessibile, rispondendo alle esigenze di tutti. La manifestazione prevede una sfilata di carri colorati, un DJ set e una festa aperta a tutta la comunità. La scelta nasce dalla volontà di coinvolgere persone con disabilità e famiglie, creando un evento più inclusivo e condiviso. La giornata si svolgerà nel centro cittadino, con percorsi facilmente percorribili e spazi dedicati.

San Donato di Lecce si prepara a vivere il suo Carnevale più inclusivo: sfilata, musica e attenzione all’accessibilità. San Donato di Lecce si appresta a celebrare il suo tradizionale Carnevale con una 49esima edizione che promette un fine settimana di festa e colori. La sfilata, in programma domenica 22 febbraio, sarà il cuore pulsante di una manifestazione che da quasi mezzo secolo anima le strade della cittadina salentina, con un occhio di riguardo all’inclusività e alla partecipazione di tutti. L’evento, frutto della collaborazione tra il Comune e l’associazione Eventi e Spettacolo, rappresenta un momento di forte identità per l’intera comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

