San Basilio picchia la compagna al culmine della lite

A San Basilio, un uomo di 50 anni ha picchiato la compagna durante un acceso scontro domestico. La lite è scoppiata nel pomeriggio e ha coinvolto anche altri membri della famiglia. La donna ha riportato ferite e ha chiesto aiuto ai vicini, che hanno chiamato i carabinieri. Gli agenti sono arrivati rapidamente e hanno fermato l’uomo, portandolo via. La vicenda continua a essere seguita dalle forze dell’ordine.

Intervento dei carabinieri che hanno trovato la casa a soqquadro. Arrestato un 50enne Ha aggredito la compagna al culmine della lite. Le violenze si sono verificate a San Basilio, dove è stato provvidenziale l'intervento dei carabinieri, che ha arrestato un 50enne. Secondo quanto appreso, tra i due è nata una discussione - presumibilmente per futili motivi - che è degenerata. All'arrivo dei militari la vittima presentava degli evidenti segni sul volto e la casa era a soqquadro. Non senza difficoltà i militari sono riusciti a ricostruire la vicenda, grazie anche alle testimonianze raccolte.