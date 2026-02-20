Samsung Z TriFold | display ko dopo pochi giorni scoppiettii e tocchi

Il nuovo Samsung Galaxy Z TriFold ha già problemi di display. Dopo pochi giorni dall’acquisto, alcuni utenti segnalano scoppiettii e risposte inattese ai tocchi. In alcuni casi, il display si blocca o mostra linee orizzontali, rendendo difficile l’uso quotidiano. Samsung ha già ricevuto alcune segnalazioni, ma non ha ancora rilasciato una spiegazione ufficiale. La produzione del dispositivo potrebbe essere soggetta a controlli più severi, mentre gli acquirenti si chiedono se il problema si risolverà con un aggiornamento.

Galaxy Z TriFold: Primi Problemi al Display per lo Smartphone Pieghevole di Samsung. Il debutto del rivoluzionario Galaxy Z TriFold, il primo smartphone pieghevole triplo di Samsung, è stato offuscato da segnalazioni di malfunzionamenti al display interno. Utenti hanno riscontrato problemi che vanno da input inesistenti alla completa interruzione del funzionamento del pannello, sollevando dubbi sull'affidabilità di questa nuova tecnologia. Le prime avvisaglie sono emerse a distanza di pochi giorni dalla commercializzazione del dispositivo. Un Design Innovativo Sotto Stress. Il Galaxy Z TriFold rappresenta un ambizioso tentativo di spingere i confini del design degli smartphone.