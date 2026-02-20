Samsung presenta la sua nuova linea Bespoke AI al KBIS 2026 in Florida, dopo aver investito nello sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale per la cucina. La decisione deriva dalla crescente richiesta di apparecchiature intelligenti che semplificano le attività domestiche. La gamma include frigoriferi e forni dotati di sistemi di assistenza vocale e riconoscimento degli alimenti, offrendo ai consumatori soluzioni innovative per cucinare e conservare. La presenza di Dacor con prodotti di fascia alta completa l’offerta, puntando a conquistare il settore.

il kbis 2026 in florida mette in luce le novità di samsung dedicate alla cucina guidata dall’ intelligenza artificiale, con una linea Bespoke AI aggiornata e proposte di fascia alta firmate dacor. l’obiettivo è offrire soluzioni connesse, capaci di ottimizzare preparazioni, gestione degli alimenti e design degli ambienti, mantenendo un approccio professionale e affidabile. samsung mostra i nuovi elettrodomestici da cucina con ai. l’attrazione principale riguarda il bespoke ai refrigerator family hub, un frigorifero dotato di IA Vision per identificare gli elementi presenti al suo interno. secondo samsung, la tecnologia è in grado di riconoscere 37 tipi di alimenti freschi e 50 tipi di alimentiprocessati, offrendo anche supporto vocale tramite Bixby per proporre idee di ricette basate sugli ingredienti disponibili. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung porta l’intelligenza artificiale in cucina con la nuova linea bespoke ai

Leggi anche: Samsung: ecco i nuovi elettrodomestici Bespoke AI

Samsung: le tecnologie dei frigoriferi Bespoke AII frigoriferi Samsung Bespoke AI combinano tecnologie innovative per garantire una conservazione ottimale dei alimenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.