Samsung porta l’intelligenza artificiale in cucina con la nuova linea bespoke ai
Samsung presenta la sua nuova linea Bespoke AI al KBIS 2026 in Florida, dopo aver investito nello sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale per la cucina. La decisione deriva dalla crescente richiesta di apparecchiature intelligenti che semplificano le attività domestiche. La gamma include frigoriferi e forni dotati di sistemi di assistenza vocale e riconoscimento degli alimenti, offrendo ai consumatori soluzioni innovative per cucinare e conservare. La presenza di Dacor con prodotti di fascia alta completa l’offerta, puntando a conquistare il settore.
il kbis 2026 in florida mette in luce le novità di samsung dedicate alla cucina guidata dall’ intelligenza artificiale, con una linea Bespoke AI aggiornata e proposte di fascia alta firmate dacor. l’obiettivo è offrire soluzioni connesse, capaci di ottimizzare preparazioni, gestione degli alimenti e design degli ambienti, mantenendo un approccio professionale e affidabile. samsung mostra i nuovi elettrodomestici da cucina con ai. l’attrazione principale riguarda il bespoke ai refrigerator family hub, un frigorifero dotato di IA Vision per identificare gli elementi presenti al suo interno. secondo samsung, la tecnologia è in grado di riconoscere 37 tipi di alimenti freschi e 50 tipi di alimentiprocessati, offrendo anche supporto vocale tramite Bixby per proporre idee di ricette basate sugli ingredienti disponibili. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Leggi anche: Samsung: ecco i nuovi elettrodomestici Bespoke AI
Samsung: le tecnologie dei frigoriferi Bespoke AII frigoriferi Samsung Bespoke AI combinano tecnologie innovative per garantire una conservazione ottimale dei alimenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Samsung porta l'Innovation Campus all'Accademia Navale: AI, cybersecurity e innovazione medica per formare i leader di domani; Samsung accende i cartelloni 3D per il Galaxy Unpacked 2026: ecco dove; Mauro Porcini, primo capo del design di Samsung: Voglio creare oggetti che raccontino una storia; I 16 smartphone con la migliore fotocamera del momento, che ti faranno di fare foto e video incredibili.
Samsung porta l’Innovation Campus all’Accademia Navale: AI, cybersecurity e innovazione medica per formare i leader di domaniSamsung ha portato il suo programma Innovation Campus all'Accademia Navale di Livorno, con un'iniziativa dedicata all'intelligenza artificiale, alla ... techzilla.it
Samsung porta in Europa la nuova serie Galaxy Book6: potenza, design e intelligenza artificialeSamsung Electronics segna un nuovo traguardo nel mercato europeo con il debutto della nuova serie Galaxy Book6, una gamma di laptop premium che introduce un importante salto generazionale in termini d ... megamodo.com
HDblog.it. . Samsung porta in Europa i suoi nuovi Galaxy Book6! la nuova generazione comprende tre modelli: il base, il Pro superleggero e l’Ultra che ritorna con una RTX integrata come GPU a sopporto dell’Intel ARC che ne dite, siete curiosi di prova facebook
Ecco Lyria 3: Google con Gemini porta la musica generativa negli smartphone. Basta una frase, un’immagine o un documento per ottenere una traccia completa, testi inclusi e filigrana anti-deepfake x.com