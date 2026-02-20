Sampdoria ufficiale la cessione | tutti i dettagli
La Sampdoria ha ufficializzato la cessione di Stipe Vulikic, difensore del 2001, nel mercato invernale. La decisione nasce dalla volontà del club di fare spazio in rosa e di ottimizzare le risorse. Vulikic, che ha esordito in Serie A lo scorso anno, si trasferisce a un’altra squadra di livello. La società ha comunicato i dettagli dell’accordo, che prevede un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore si prepara a una nuova sfida.
Nel contesto del mercato invernale, Sampdoria chiude un’operazione in uscita significativa. Stipe Vulikic, difensore classe 2001, non vestirà più la maglia blucerchiata: la cessione è stata ufficializzata dal club tramite nota ufficiale. La trattativa è stata facilitata dal fatto che il mercato in Bulgaria resta aperto fino al 24 febbraio, consentendo di finalizzare l’accordo nonostante la chiusura della sessione italiana. Questa mossa permette alla società di alleggerire la rosa e al giocatore di intraprendere una nuova esperienza professionale. cessione di stipe vulikic: sampdoria cede a titolo definitivo al p.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Leggi anche: Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato
Leggi anche: Calciomercato Parma, ufficiale la cessione di Lovik al Trabzonspor: tutti i dettagli nel comunicato del club
Sampdoria-Spezia, Ricci: «Un gol per il gruppo, tre punti fondamentali»
Argomenti discussi: Sampdoria: a sorpresa Vulikic al Levski Sofia. E rebus cessione; Sampdoria, Albisetti: Vendita societaria in questa stagione? Zero probabilità. Ecco cosa può succedere; Sampdoria, chi lascerà tra Tey e Manfredi? Nei tre scenari emerge il nome di un fondo di Dubai; Cessione Sampdoria: Serie A in tre anni e stadio, ecco gli interessi del gruppo straniero.
Sampdoria: a sorpresa Vulikic al Levski Sofia. E rebus cessioneSabato la sfida di Mantova per dare continuità agli ultimi risultati positivi, intanto il difensore viene ceduto in Bulgaria dove il mercato è ancora aperto. Nuovi rumors su possibili cambi di gestion ... primocanale.it
Vulikic lascia la Sampdoria e si trasferisce al Levski Sofia? Tutti gli aggiornamentiVulikic ad un passo dal trasferimento ufficiale in Bulgaria? Cosa filtra sul braccetto croato e sul suo futuro sempre più lontano da Genova L’avventura di Stipe Vulikic alla Sampdoria è giunta al term ... sampnews24.com
Ufficiale: #Vulikic lascia la #Sampdoria e passa al #LevskiSofia x.com
La replica della Sampdoria in un comunicato ufficiale: "L’U.C. Sampdoria ribadisce che sia la società che i propri tesserati hanno agito nell’assoluto rispetto della normativa federale, come confida verrà accertato dalle competenti autorità" - facebook.com facebook