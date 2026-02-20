Sampdoria ufficiale la cessione | tutti i dettagli

La Sampdoria ha ufficializzato la cessione di Stipe Vulikic, difensore del 2001, nel mercato invernale. La decisione nasce dalla volontà del club di fare spazio in rosa e di ottimizzare le risorse. Vulikic, che ha esordito in Serie A lo scorso anno, si trasferisce a un’altra squadra di livello. La società ha comunicato i dettagli dell’accordo, che prevede un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore si prepara a una nuova sfida.

Nel contesto del mercato invernale, Sampdoria chiude un’operazione in uscita significativa. Stipe Vulikic, difensore classe 2001, non vestirà più la maglia blucerchiata: la cessione è stata ufficializzata dal club tramite nota ufficiale. La trattativa è stata facilitata dal fatto che il mercato in Bulgaria resta aperto fino al 24 febbraio, consentendo di finalizzare l’accordo nonostante la chiusura della sessione italiana. Questa mossa permette alla società di alleggerire la rosa e al giocatore di intraprendere una nuova esperienza professionale. cessione di stipe vulikic: sampdoria cede a titolo definitivo al p.🔗 Leggi su Mondosport24.com

