Salvini | ‘Se sarò di nuovo ministro dell’Interno Rackete non avrà vita facile’

Matteo Salvini ha dichiarato che, se tornerà a ricoprire il ruolo di ministro dell’Interno, le attiviste come Carola Rackete incontreranno maggiori difficoltà. La sua affermazione deriva dalle recenti polemiche sulla richiesta di risarcimento di Rackete, coinvolta in questioni di immigrazione e sicurezza. Salvini ha anche ribadito l’intenzione di sostenere il referendum sulla Giustizia, spostando l’attenzione sulle sue posizioni dure. La discussione sulla gestione dei migranti e la legge rimane al centro del dibattito politico.

“Se un giorno tornerò a fare il ministro dell’Interno le signore Rackete non avranno vita facile“. Matteo Salvini riaccende la possibilità di un nuovo mandato da titolare del Viminale e al contempo rilancia l’importanza del referendum sulla Giustizia, sfruttando il caso mediatico legato al risarcimento che lo Stato deve all’attivista Carola Rackete. “Andare a votare per cambiare o non cambiare la giustizia incide sulla nostra vita quotidiana“, ha tuonato, ricordando come fosse proprio lui il ministro dell’Interno, quando la capitana comandava la nave tedesca Sea Watch, con equipaggio tedesco e 42 immigrati a bordo, e chiedeva di poter attraccare in Italia.🔗 Leggi su Ildifforme.it

