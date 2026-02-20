Salvini-AfD | accordo shock Vannacci prepara la scissione e lancia

Matteo Salvini ha stretto un accordo con l’AfD, creando tensioni nel panorama politico. La decisione ha spinto Roberto Vannacci a pianificare una scissione dalla Lega, attirando l’attenzione sui futuri sviluppi della destra italiana ed europea. Salvini ha incontrato Alice Weidel, leader del partito tedesco, consolidando una alleanza che rischia di cambiare gli assetti tradizionali. Vannacci, invece, si prepara a lasciare il partito, puntando a nuove strade politiche.

La sfida interna alla destra: Salvini stringe accordi con l'AfD, Vannacci prepara la scissione. La manovra politica del vicepremier Matteo Salvini, culminata in un contatto diretto con Alice Weidel, leader del partito tedesco AfD, e la conseguente decisione di Roberto Vannacci di lasciare la Lega, ridisegnano gli equilibri della destra italiana ed europea. La vicenda, che si consuma alla vigilia dell'ingresso di Vannacci nel gruppo parlamentare "Europa delle nazioni sovrane", apre un nuovo capitolo nella ricerca di alleanze strategiche e solleva interrogativi sul futuro del centrodestra. La telefonata e le nuove alleanze.