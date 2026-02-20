Salvare vite ecco il defibrillatore Il dono della Misericordia

La Misericordia di Pistoia ha donato un defibrillatore semiautomatico all’Emporio della Solidarietà, situato in via Luigi Ferraris. La decisione nasce dalla necessità di intervenire rapidamente in caso di emergenza cardiaca, dato che molte persone si rivolgono all’emporio per ricevere aiuto. Il nuovo apparecchio consentirà di fornire prime cure immediate e salvare vite. La consegna si è svolta ieri, con la presenza di volontari e rappresentanti locali. Ora, l’Emporio può contare su uno strumento fondamentale per la sicurezza di tutti.

PISTOIA La Misericordia di Pistoia ha consegnato ieri un nuovo defibrillatore semiautomatico alla sede dell' Emporio della Solidarietà, in via Luigi Ferraris. Una donazione importante, vista la fondamentale funzione di uno strumento in grado di salvare vite, avvalorata ulteriormente dal poter rappresentare una risorsa in un contesto costellato da numerose attività produttive e da una costante presenza di lavoratori e cittadini. Il dispositivo sarà a disposizione per emergenze legate all'arresto cardiaco, contribuendo a rafforzare la rete di cardioprotezione della città e a garantire interventi tempestivi in una zona strategica.