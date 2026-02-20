Saluto romano ad ALarentiano condanne

Il giudice per le udienze preliminari di Roma ha assolto tutti i 29 indagati coinvolti nel saluto romano durante il corteo in memoria della Strage di Acca Larentia del 1978. La causa principale di questa decisione riguarda la mancanza di prove sufficienti per contestare i loro comportamenti. Tra i presenti, molti hanno partecipato con il gesto senza intenzioni di provocare o sostenere ideologie estremiste. La sentenza conclude così un lungo procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Ora, i partecipanti possono riprendere le loro attività quotidiane.

13.45 Tutti prosciolti dal Gup di Roma i 29 indagati per i saluti romani al corteo commemorativo della Strage di Acca Larentia, a Roma nel 1978.Tre militanti furono freddati fuori la sede del MSI. Accusati,poi prosciolti,5 di L.Continua Ai 29 indagati,quasi tutti CasaPound,la Procura di Roma contestava la violazione delle Leggi Mancino (odio razziale, etnico e religioso e uso di simboli correlati) e Scelba (ricostituzione del partito fascista,apologia del fascismo) Non luogo a procedere perché "non vi è una ragionevole previsione di condanna".