Saluti romani ad Acca Larentia tutti prosciolti i militanti di CasaPound

Il giudice di Roma ha prosciolto tutte le 29 persone di CasaPound coinvolte nell’inchiesta sui saluti romani a Acca Larentia. La causa è il mancato reato, poiché le prove non hanno dimostrato l’intenzione di incitare all’odio. I militanti avevano partecipato alla commemorazione dei tre giovani uccisi davanti all’ex sede dell’MSI, il 7 gennaio 2024. La decisione del giudice è arrivata dopo aver ascoltato le testimonianze e aver analizzato i video dell’evento. La vicenda si conclude con la loro liberazione.

"Oggi si chiude un processo, mentre di fatto sono ancora impuniti e sconosciuti gli assassini di Acca Larentia", afferma l'avvocato Domenico Di Tullio "È stata rispettata la giurisprudenza che esclude il pericolo concreto per una manifestazione che si svolge con le stesse modalità da quasi quarantacinque anni. Oggi si chiude questo processo, mentre restano impuniti e sconosciuti gli assassini di Acca Larenzia", ha dichiarato l'avvocato Domenico Di Tullio, difensore di alcuni degli imputati per i saluti romani. CasaPound, in una nota ha detto: "Per quanto riguarda la Legge Scelba sarebbe stato escluso il presupposto stesso dell'accusa: il pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista.