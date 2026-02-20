Il Salone del Vermouth torna a Torino con la sua terza edizione, dopo aver subito un rinvio lo scorso anno a causa delle restrizioni sanitarie. La manifestazione, in programma questo fine settimana, riunisce bartender, produttori e appassionati provenienti da tutto il mondo. Durante l’evento, si potranno degustare nuove creazioni e conoscere le tecniche di produzione di questo celebre aperitivo piemontese. La città si anima con eventi, workshop e assaggi, offrendo un’occasione unica di scoprire i segreti del vermouth.

Torino e il Piemonte tornano a essere il palcoscenico della mixology internazionale con la terza edizione del ’ Salone del Vermouth ’, nel weekend di domani e domenica. L’evento assume nel 2026 un valore simbolico ed eccezionale, che celebra un anniversario fondamentale per la storia dell’ enogastronomia italiana: i 240 anni dalla nascita del Vermouth, avvenuta proprio a Torino nel 1786, sotto i portici sabaudi. La manifestazione si svolge nel Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, che durante il Salone saranno visitabili col percorso guidato ’Un Museo, mille storie: il Risorgimento è servito!’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Salone del Vermouth’. Compleanno speciale

Torino capitale del Vermouth: torna il Salone e debutta il "Fuorisalone" con una settimana di eventi diffusiTorino, città storica e culturale, si conferma capitale del Vermouth con il ritorno del Salone e il debutto del

