Salmo a Montesilvano 2026 | il Marea Festival si gioca l’estate nuova

Salmo ha annunciato il concerto al Marea Festival di Montesilvano nel 2026, attirando migliaia di fan. La sua presenza si deve alla richiesta dei giovani che aspettano da tempo un evento di grande richiamo nella città. Il festival si terrà sulla spiaggia, dove sono stati allestiti palchi e aree per il pubblico. L’organizzazione punta a creare un’atmosfera unica, con luci e scenografie innovative. La data dell’evento è stata fissata per metà luglio, portando un’ondata di entusiasmo tra gli abitanti.

Salmo nel Marea Festival: L'Estate di Montesilvano si Infuoca. Montesilvano si prepara ad un'estate di musica esplosiva. Il Marea festival ha annunciato l'aggiunta di Salmo al suo cartellone 2026, completando un trio di headliner che include già Negramaro e Alfa. L'appuntamento con l'artista sardo è fissato per il 28 agosto, promettendo un evento di grande richiamo per la riviera adriatica e confermando l'ambizione del festival di diventare un punto di riferimento per la musica live in Italia. Un Cartellone di Peso per il Marea Festival. L'aggiunta di Salmo al Marea festival rappresenta un passo significativo per la rassegna, che si prefigge di superare il successo delle edizioni precedenti.