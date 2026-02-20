Salerno Pd | Coscia segretario sfida elettorale in 3 comuni chiave

Giovanni Coscia assume il ruolo di nuovo segretario del Pd di Salerno, dopo la sua elezione avvenuta giovedì 19 febbraio 2026. La scelta deriva dalla volontà di rafforzare il partito in vista delle prossime elezioni comunali in tre città chiave della provincia. Coscia ha già avviato incontri con i candidati e pianifica strategie per aumentare il consenso locale. La sua nomina mira a unire le forze e a prepararsi per le sfide elettorali imminenti. Intanto, l’attenzione si concentra sulle sfide politiche nei tre comuni coinvolti.

Salerno, Giovanni Coscia nuovo segretario del Pd: una svolta per il partito in vista delle elezioni. Giovanni Coscia è il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico di Salerno, nominato giovedì 19 febbraio 2026 a conclusione di un congresso che ha il partito convergere su una figura unitaria per affrontare le prossime sfide politiche e amministrative. Coscia succede a Vincenzo Luciano, aprendo una nuova fase per il Pd salernitano in un momento cruciale per il territorio. L'elezione arriva in un contesto di rinnovata coesione interna e di preparazione per le imminenti elezioni comunali in diverse località della provincia.