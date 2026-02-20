Salerno | apre il primo Centro LGBTQIA+ contro odio e pregiudizi

A Salerno, è stato inaugurato il primo Centro LGBTQIA+ dedicato a combattere l’odio e i pregiudizi. La causa principale è l’alto numero di episodi di discriminazione che colpiscono le persone omosessuali e transgender nella zona. Il centro offrirà supporto legale, counseling e spazi di ascolto per chi subisce molestie o violenze. La scelta di aprire questa struttura nasce dalla crescente esigenza di proteggere le minoranze e di promuovere un ambiente più inclusivo. La città si prepara ad accogliere questa novità.

Salerno apre le porte al primo Centro Antidiscriminazioni LGBTQIA+: un sostegno concreto contro pregiudizi e violenze. Salerno si prepara ad accogliere un nuovo punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+. Il primo Centro Antidiscriminazioni, frutto della collaborazione tra Arcigay Salerno e l'Ambito Sociale S5, aprirà i battenti sabato 21 febbraio presso la sede di Via Romualdo II Guarna 2, offrendo un servizio essenziale per contrastare pregiudizi e violenze. L'iniziativa mira a colmare un vuoto di servizi e opportunità nel territorio, fornendo supporto legale e psicologico a chi si trova ad affrontare discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Salerno: apre il primo Centro Antidiscriminazioni LGBTQIA+ della provincia. Sabato il taglio del nastro. Si terrà sabato 21 febbraio con inizio alle ore 11 presso la sede di Via Romualdo II Guarna 2 a Salerno, l'inaugurazione del primo Centro Antidiscriminazioni LGBTQIA+ della provincia di Salerno.