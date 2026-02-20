Salento | Scavo svela lusso romano e trasformazione medievale a San

Uno scavo nel Salento ha portato alla luce un importante complesso risalente all'epoca romana, con tracce di trasformazioni medievali. Il sito di San Miserino, vicino a San Donaci, ha restituito reperti che testimoniano un passato ricco di attività e ristrutturazioni. Gli archeologi stanno studiando i ritrovamenti, tra cui mura antiche e frammenti di ceramiche, per capire meglio come vivevano allora. I lavori continuano, aprendo nuove prospettive sulla storia locale.

San Miserino: Uno Scavo nel Salento Rivela un Complesso Romano e Medievale di Rilevanza Storica. San Donaci, in provincia di Brindisi, si prepara a svelare i risultati di una campagna di scavi che sta riscrivendo la storia del sito archeologico di San Miserino. Una conferenza stampa, in programma per il 23 febbraio presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, presenterà le scoperte effettuate nel corso del 2025, grazie a un finanziamento regionale, che gettano nuova luce su un complesso edilizio di notevole importanza storica, testimone di diverse epoche. L'intervento, autorizzato dal Ministero della Cultura, si concentra sull'area circostante il cosiddetto "tempietto" di San Miserino, una struttura dalla peculiare forma ottagonale.