Salento | Euroitalia 25 anni di cure oltre l’ospedale riabilitazione

Euroitalia, in Salento, ha compiuto 25 anni di attività, offrendo cure che vanno oltre le mura ospedaliere. La sua presenza da quasi un quarto di secolo si traduce in un centro polifunzionale che integra servizi di assistenza medica, riabilitazione e supporto sociale. Questa struttura mira a garantire continuità di cura sul territorio, facilitando il percorso dei pazienti tra diversi livelli di assistenza. La sua esperienza si basa su un modello che favorisce il recupero e il mantenimento della salute nelle comunità locali.

Un Modello Integrato per la Sanità Territoriale: Euroitalia Ridisegna la Continuità Assistenziale. Un complesso polifunzionale nel Salento, attivo da quasi venticinque anni, si propone come un esempio di integrazione tra assistenza medica, riabilitazione e servizi socio-sanitari. L’obiettivo è colmare una lacuna cruciale nel sistema sanitario italiano: la transizione dalla cura ospedaliera al recupero e al reinserimento nella vita quotidiana, offrendo un supporto continuativo e personalizzato ai pazienti e alle loro famiglie. Il Complesso Poliriabilitativo e Socio Sanitario Euroitalia, situato a Casarano, rappresenta una risposta concreta alle crescenti esigenze di una sanità territoriale più attenta alla fragilità del paziente.🔗 Leggi su Ameve.eu

