Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola ( e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì ) Il ritorno del tempo perduto. “Un’infinità di attimi in marcia contro di me”. L’esistenza che scorre come l’avanzata inesorabile della foresta di Macbeth. Scrivere, o dell’arte di sentirsi padroni della vita che resta. Conversazione con Yasmina Reza - di Annalena Benini Sovranità limitate. Sul Pci al governo la dottrina Kissinger era chiara: “Neanche un caffè con i comunisti”. Vecchie e nuove sfere d’influenza - di Siegmund Ginzberg Il terminator occidentale.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Weekend a Roma: 21 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 febbraio; Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana; Weekend di Carnevale e San Valentino a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere il 14 e 15 febbraio; Podismo. Sabato e domenica nel Parco archeologico di Selinunte la Festa del Cross - Autore: Massimo D'Antoni | Sport.

Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraioWeekend intenso per la circolazione nella Capitale con diverse chiusure legate ad eventi e lavori fino al blocco del traffico. Ecco una guida per muoversi in città durante il fine settimana ... romatoday.it

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 21 e domenica 22 febbraio: dal Capodanno Cinese al ritorno di Ficus al MassimoVenerdì (20) con il cielo incerto, tra nubi sparse al mattino e qualche precipitazione nel pomeriggio. Poi, nelle giornate del 21 e 22 febbraio, ... msn.com

Dimensione Animale Bergamo ODV - canile Verdello. MAX · The Thing I Love. APERTURA CANILE LEVATE SABATO DALLE 9 ALLE 13 DOMENICA DALLE 9ALLE 12:30 MARTEDÌ DALLE 9 ALLE 13 MERCOLEDI DA - facebook.com facebook

Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraio ift.tt/obzuJGl x.com