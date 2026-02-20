Sabato di tensione a Bologna, quando si attende l’arrivo dei ministri Nordio e Piantedosi. La presenza dei due politici ha generato preoccupazione tra i residenti, preoccupati per possibili proteste e disagi. Le autorità locali hanno rafforzato i controlli e predisposto misure di sicurezza straordinarie. La città si prepara a un giorno di possibili tensioni, con strade monitorate e forze dell’ordine in allerta. La giornata si annuncia intensa e potrebbe creare disagi alla viabilità cittadina. La popolazione osserva con attenzione gli sviluppi previsti.

Si annuncia un sabato ad alta tensione per Bologna, in vista dell’approdo in città dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. I titolari del Viminale e di via Arenula saranno domani alle 10 all’Hotel Savoia Regency — scelto al posto della centralissima piazza XX settembre, inizialmente teatro dell’evento — per una manifestazione organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, dal titolo ’Non c’è sicurezza senza giustizia’. Sul palco saliranno anche i due capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan. Si parlerà di referendum, e delle ragioni per votare ’sì’ alla riforma del governo. La tensione, di diceva, è palpabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sabato di tensione. Sale l’allerta per l’arrivo di Nordio e Piantedosi

Nordio e Piantedosi a Bologna sabato, sale la tensione in cittàSabato, a Bologna, si registra un aumento della tensione politica con la visita dei ministri Nordio e Piantedosi.

Referendum, sabato 21 l’evento FdI con i ministri Nordio e PiantedosiIl referendum e l’incontro di sabato 21 febbraio a Bologna sono legati alle dichiarazioni dei ministri Nordio e Piantedosi, che hanno confermato il loro sostegno alle proposte di riforma della giustizia e della sicurezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.