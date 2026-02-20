Sabato 21 febbraio al Teatro del Lido Vibro d’amore

Collettivo Clochart presenta Vibro d’amore regia e drammaturgia Michele Comite coreografie Hillary Anghileri con Giorgia Benassi, Stefania Favero, Viviana Pacchin Uno spettacolo che sfida i preconcetti e i tabù sulla sessualità nelle persone con disabilità Sabato 21 febbraio ore 19@Teatro del Lido Collettivo Clochart porta in scena sabato 21 febbraio alle 19 al Teatro del Lido Vibro d’amore, uno spettacolo teatrale che esplora la sessualità e l’amore nelle persone con disabilità, sfidando i preconcetti e rompendo i tabù che circondano questo argomento spesso trascurato. Collettivo Clochart è da sempre impegnato a fornire formazione ed educazione, attraverso spettacoli, danza e laboratori, a persone diversamente abili o in difficoltà, per favorire la libera espressione di sé e delle proprie facoltà.🔗 Leggi su Romadailynews.it

