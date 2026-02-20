Sabato 21 febbraio al Teatro del Lido Vibro d’amore
Il collettivo Clochart presenta “Vibro d’amore”, uno spettacolo che affronta il tema della sessualità nelle persone con disabilità. La rappresentazione si tiene sabato 21 febbraio alle 19 al Teatro del Lido. La pièce, diretta da Michele Comite, mette in scena storie di relazioni e desideri spesso ignorati o fraintesi. Attraverso coreografie di Hillary Anghileri, il testo mira a rompere i pregiudizi e a mostrare aspetti nascosti della vita affettiva di questi individui. La scena si anima con interpretazioni di Giorgia Benassi, Stefania Favero e Viviana Pacchin.
Collettivo Clochart presenta Vibro d’amore regia e drammaturgia Michele Comite coreografie Hillary Anghileri con Giorgia Benassi, Stefania Favero, Viviana Pacchin Uno spettacolo che sfida i preconcetti e i tabù sulla sessualità nelle persone con disabilità Sabato 21 febbraio ore 19@Teatro del Lido Collettivo Clochart porta in scena sabato 21 febbraio alle 19 al Teatro del Lido Vibro d’amore, uno spettacolo teatrale che esplora la sessualità e l’amore nelle persone con disabilità, sfidando i preconcetti e rompendo i tabù che circondano questo argomento spesso trascurato. Collettivo Clochart è da sempre impegnato a fornire formazione ed educazione, attraverso spettacoli, danza e laboratori, a persone diversamente abili o in difficoltà, per favorire la libera espressione di sé e delle proprie facoltà.🔗 Leggi su Romadailynews.it
