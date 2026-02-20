S Teresa di Riva oggi il governatore Schifani consegna il maxi cantiere contro l’erosione

Il governatore Schifani ha visitato oggi Sant’Alessio Siculo per consegnare il maxi cantiere contro l’erosione, un intervento atteso da decenni. La decisione arriva dopo anni di battaglie da parte dei residenti e delle associazioni ambientaliste, che denunciano il progressivo allontanamento della spiaggia. Il progetto prevede nuove barriere e la sistemazione delle dune, per proteggere abitazioni e attività. La consegna del cantiere segna un passo importante nella tutela del litorale, che continua a perdere metri di spiaggia ogni anno.

Un ampio capitolo del dossier “Cronaca di un disastro annunciato e della gestione fallimentare del litorale jonico”, redatto da Legambiente Sicilia dopo il ciclone Harry, riguarda il litorale di Sant’Alessio Siculo, comune che, da 30 anni, lotta contro l’erosione costiera. Un fenomeno che Legambiente ricorda come risalga già ai primi Anni ’80 del secolo scorso, citando il rapporto dello Studio Volta di Savona del 1988, commissionato dalla Provincia di Messina, seguito nel 1994 dal verbale della Commissione tecnica regionale, che ribadiva l’urgenza di un cambio di rotta: «Il mantenimento del lungomare e delle piazzette determinerà la scomparsa del litorale sabbioso - veniva sottolineato già allora - e l’intervento di salvaguardia non può che essere compreso nell’àmbito di un ampio programma a medio-lungo termine che preveda l’eliminazione di tutte quelle opere che occupano i litorali e, esercitando un’azione di riflessione del moto ondoso, ne esaltano l’azione erosiva accentuando il fenomeno di regressione della spiaggia». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - S. Teresa di Riva, oggi il governatore Schifani consegna il maxi cantiere contro l’erosione Santa Teresa Riva, erosione costiera: definito il cronoprogramma degli interventi sul litoraleA Santa Teresa Riva si lavora già al recupero della costa. Erosione costiera, confronto per la messa in sicurezza del lungomare di Santa Teresa di RivaQuesta mattina si è tenuto un incontro tra amministratori e tecnici per discutere delle opere di protezione della costa a Santa Teresa di Riva. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità a Santa Teresa di Riva, via libera alla pista di emergenza nel torrente Savoca; S. Teresa di Riva, la pista di protezione civile si farà: via libera dopo il tavolo in Prefettura; Danni del maltempo: il ritorno di Schifani a Santa Teresa di Riva nel Messinese; Ciclone Harry, Schifani domani a S. Teresa per il via ai lavori di difesa costiera. S. Teresa di Riva, oggi il governatore Schifani consegna il maxi cantiere contro l’erosioneUn ampio capitolo del dossier Cronaca di un disastro annunciato e della gestione fallimentare del litorale jonico , redatto da Legambiente Sicilia dopo ... gazzettadelsud.it Domani il presidente della Regione sarà a S.Teresa di Riva per avviare altri 2 cantieri, poi incontrerà tutti i sindaci in PrefetturaIl presidente della Regione Siciliana Renato Schifani domani, venerdì 20 febbraio, alle 10 sarà a Santa Teresa di Riva per la consegna dei lavori delle opere di protezione del litorale jonico della pr ... gazzettajonica.it Dissesto idrogeologico, Schifani a Santa Teresa di Riva per la consegna dei lavori sul litorale jonico https://gazzettadelsud.it/p=2173815 - facebook.com facebook