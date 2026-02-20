Ryzen 10000 | 24 core e nuova architettura Zen 6 potenza desktop mai

AMD annuncia Ryzen 10000, un processore con 24 core e una nuova architettura Zen 6. La casa produttrice punta a rivoluzionare le prestazioni dei computer desktop, offrendo maggiore potenza di calcolo. La presentazione ufficiale è prevista per il 2026, ma già trapelano dettagli sulle innovazioni tecniche che includono un miglioramento delle performance e una gestione energetica più efficiente. Questa mossa potrebbe cambiare le regole del gioco nel settore hardware, spingendo i concorrenti a rispondere con nuove proposte. La sfida ora si gioca sulla vera potenza di calcolo.

Ryzen 10000: AMD punta a 24 core e ridefinisce l'architettura desktop. La prossima generazione di processori AMD Ryzen 10000, attesa per il 2026, segna una svolta nel mercato desktop. L'azienda introduce per la prima volta chiplet con 12 core, superando la configurazione tradizionale a 8 core e offrendo fino a 24 core nei modelli di fascia alta. Questa innovazione promette prestazioni superiori e una maggiore scalabilità, mantenendo la compatibilità con la piattaforma AM5. Una rivoluzione nell'architettura Zen. AMD ha tradizionalmente puntato su 8 core per chiplet, una scelta che ha caratterizzato le generazioni Zen 1, Zen 2, Zen 3, Zen 4 e Zen 5.