Ruggeri | Pediatria bene il nuovo incarico Ma c’è da migliorare
Ruggeri ha commentato positivamente il suo nuovo ruolo in pediatria a Urbino, sottolineando che il lavoro sta procedendo bene. Tuttavia, ha evidenziato che ci sono problemi da risolvere, come le lunghe tempistiche nelle visite e una comunicazione spesso confusa con i genitori. Ha anche aggiunto che la collaborazione tra medici potrebbe essere rafforzata per garantire un servizio più rapido ed efficiente. Ruggeri si impegna a migliorare questi aspetti per offrire un’assistenza più efficace ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.
"Pediatria a Urbino: bene il nuovo incarico, ma è necessario migliorare tempistiche e comunicazione". A dirlo la capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale delle Marche dopo la risposta data dall’assessore alla sanità Paolo Calcinaro nella seduta consiliare di mercoledì. L’assessore, nell’emiciclo di Palazzo Leopardi, è intervenuto sottolineando i passaggi che hanno portato alla nomina del dottore Riccardo Bellagamba. Infatti 15 settembre, dopo che il pediatra aveva presentato le proprie dimissioni dal 1° dicembre, l’Ast Pesaro e Urbino si è attivata ad ottobre con le procedure di reclutamento, prima interpellando i medici inseriti nelle graduatorie aziendali e poi pubblicando un avviso andato deserto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Kalulu a Sky: «Non un gol bellissimo, ma fa molto bene. Dobbiamo migliorare certe cose ma l’impegno paga sempre»
Trevisani consiglia la Juve: «La squadra gioca bene, ma per alzare il livello bisognerebbe migliorare due o tre giocatori. Sulla partita contro la Lazio…»Trevisani dà un consiglio alla Juventus: la squadra gioca bene, ma per fare il salto di qualità bisogna migliorare due o tre giocatori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pediatria a Urbino, Ruggeri: Bene il nuovo incarico, ma necessario migliorare tempistiche e comunicazione; Ruggeri: Pediatria, bene il nuovo incarico. Ma c’è da migliorare; Uil Marche verso il congresso: a Fano l’assemblea territoriale per ricostruire il welfare; Apecchio lancia Bibliothe – un the con l’autore. Primo appuntamento sabato con Smacchia.
Ruggeri: Pediatria, bene il nuovo incarico. Ma c’è da migliorarePediatria a Urbino: bene il nuovo incarico, ma è necessario migliorare tempistiche e comunicazione. A dirlo la capogruppo del ... ilrestodelcarlino.it
Gastroenterologia trasferita da Fano, i consiglieri regionali Seri, Caporossi e Ruggeri: «Anche Pediatria destinata a Pesaro?»FANO «Le risposte su gastroenterologica saranno date in consiglio regionale». Lo diceva ieri Alberto Carelli, il direttore ... msn.com
Gastroenterologia trasferita da Fano, i consiglieri regionali Seri, Caporossi e Ruggeri: «Anche Pediatria destinata a Pesaro» - facebook.com facebook