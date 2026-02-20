Ruggeri | Pediatria bene il nuovo incarico Ma c’è da migliorare

Ruggeri ha commentato positivamente il suo nuovo ruolo in pediatria a Urbino, sottolineando che il lavoro sta procedendo bene. Tuttavia, ha evidenziato che ci sono problemi da risolvere, come le lunghe tempistiche nelle visite e una comunicazione spesso confusa con i genitori. Ha anche aggiunto che la collaborazione tra medici potrebbe essere rafforzata per garantire un servizio più rapido ed efficiente. Ruggeri si impegna a migliorare questi aspetti per offrire un’assistenza più efficace ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.