Rubava i cappelletti alla cognata | condannata

A Carpineti, una donna è stata condannata per aver rubato ripetutamente cappelletti e carne dalla cucina della cognata. La donna si introduceva in casa, svuotando il freezer e portando via grandi quantità di alimenti di valore. La scoperta è avvenuta dopo che la cognata ha notato assenze sospette e ha deciso di installare telecamere di sorveglianza. Le registrazioni hanno mostrato chiaramente i furti, portando alla condanna della donna. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i vicini e la famiglia coinvolta.

Carpineti (Reggio Emilia), 20 febbraio 2026 – Avrebbe svuotato sistematicamente il freezer della cognata, sottraendo chili di cappelletti e tagli di carne pregiata per un valore di diverse centinaia di euro. Si è concluso con una condanna a un anno e nove mesi di reclusione il processo a carico di una 63enne, imputata per furto in abitazione ai danni della parente. I fatti contestati risalgono al 2020, ma affondano le radici in una convivenza difficile all’interno del complesso di famiglia a Carpineti, un immobile suddiviso in tre unità dove risiedeva anche l’anziano padre e che la vittima utilizzava come casa di villeggiatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubava i cappelletti alla cognata: condannata Leggi anche: Aggredisce e rasa a zero la cognata per gelosia, condannata a 5 mesi Massacra di botte e rasa a zero la cognata perché aveva una relazione con il marito: condannataUna donna di 37 anni è stata condannata a cinque mesi di reclusione, con pena sospesa, per aver aggredito e rasato a zero la cognata.