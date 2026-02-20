Royce Keys punta alla WWE come traguardo finale della sua carriera

Royce Keys ha dichiarato che il suo obiettivo principale è arrivare in WWE, considerando questa meta come il punto finale del suo percorso professionale. Durante un incontro pubblico, ha spiegato che lavora duramente per ottenere questa opportunità, puntando a migliorare le sue abilità sul ring. Keys ha anche aggiunto che sogna di sfidare i migliori wrestler e di lasciare un segno nel mondo della lotta libera. La sua determinazione si riflette nelle numerose sessioni di allenamento e nei match amatoriali.

Nel corso di una conversazione pubblica, Royce Keys ha delineato una visione chiara: la WWE non rappresenta una tappa, ma la destinazione della sua carriera. L'atleta ha indicato che, sebbene il debutto sia stato un sogno realizzato, l'obiettivo è rimanere all'interno dell'azienda per costruire una traiettoria duratura e significativa. Keys ha espresso la volontà di non fermarsi al primo successo, puntando a una crescita continua e a un contributo multifocale all'organizzazione. L'intenzione è restare in WWE a lungo, con piani concreti che includono possibilità sia sul fronte del ring sia in ruoli alternativi, anche dietro le quinte.